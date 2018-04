Cele mai populare ceaiuri folosite in dietele de slabit

Lupta cu kilogramele poate fi un proces anevoios, poate si costisitor, o adevarata provocare daca esti obisnuit cu un stil de viata nu tocmai sanatos. Pe langa faptul ca trebuie sa faci miscare si sa iti schimbi regimul, pentru efecte garantate se recomandam consumul de ceaiuri care te ajuta sa arzi caloriile si sa elimini grasimea depusa.



Pot parea ca au proprietati magice, dar beneficiile aduse de ceaiuri sunt dovedite de-a lungul timpului - atat timp cat sunt combinate cu un plan alimentar bun. In plus, te pot ajuta in prevenirea altor boli. Insa doar anumite ceaiuri sunt potrivite in diete - cele mai populare sunt: