Politicienii anului 2017, in imagini. 10 fotografii din Romania pe care nu le vom uita prea curand

Anul 2017 a fost unul incarcat de evenimente politice in Romania: presedintele Klaus Iohannis a mers la Casa Alba si l-a primit in vizita pe Macron, PSD si-a demis propriul Guvern, romanii au iesit cu sutele de mii in strada pentru a apara justitia si lista poate continua. Iata care sunt cele mai cunoscute imagini cu politicienii din 2017, imagini care nu mai au nevoie de explicatii suplimentare.