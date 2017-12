10+ imagini emblematice de la protestele care au avut loc in Romania, in anul 2017

Anul 2017 a fost unul in care s-a protestat masiv in toata tara. Totul a inceput la sfarsitul lunii ianuarie, cand guvernul Grindeanu a aprobat, prin celebra OUG 13, o serie de modificari aduse Codului Penal, printre care se numara si instituirea unui prag de 200.000 de lei pentru abuzul in serviciu. In toiul noptii, caci ordonanta 13 a fost discutata si aprobata in jurul orei 23, oamenii s-au strans in Piata Victoriei si au cerut retragerea modificarilor. Dupa aproape o luna de proteste zilnice, OUG a fost retrasa , dar asta nu inseamna ca manifestatiile au incetat. In fiecare zi, indiferent de conditiile meteo, in Piata Victoriei s-a aflat cel putin un om, cerand dreptate. Protestul #rezist continua si astazi, iar politicienii continua, si ei, sa emita legi care scot oamenii in strada. Urmatorul mare protest este anuntat, in Romania, pe 20 ianuarie 2018.