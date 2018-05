10 schimbari care vor aparea in viata ducesei Meghan Markle dupa ce a intrat in Familia Regala britanica

Jocurile de artificii care au iluminat sambata seara cerul de deasupra Frogmore House, la mai putin de un kilometru distanta de Castelul Windsor, au reprezentat punctul final al nuntii fostei actrite americane Meghan Markle, care a dorit sa arate lumii de unde vine si sa isi marcheze cu mandrie originile, relateaza ziarul spaniol ABC.



Modul in care a imbratisat unele traditii ale Casei Regale, pentru a le adapta personalitatii sale, ofera cateva idei despre felul in care Meghan Markle va face fata noului sau rol in cadrul familiei regale britanice, odata devenita ducesa de Sussex. Si, desi sotul ei, printul Harry, ocupa locul al saselea in linia de succesiune la tron, Coroana britanica a lasat sa se intrezareasca faptul ca doreste sa ofere prim-planul tinerei generatii, iar specialistii se asteapta ca noua ducesa de Sussex sa joace un rol destul de vizibil in cadrul activitatilor publice desfasurate de Casa Regala.



Asadar, daca viata fostei actrite Meghan Markle s-a schimbat, fara indoiala, inca de cand a devenit logodnica Printului Harry, provocari majore vor surveni abia dupa ce ducesa de Sussex a intrat in Familia Regala. Iata cateva dintre cele mai importante.