Fara machiaj, fara Photoshop: 15+ vedete care mizeaza pe naturalete

Avand in vedere ca sunt atat de des prezente pe covorul rosu, pe copertile revistelor, la emisiuni, in filme sau in diverse alte show-uri, este greu pentru vedete sa se prezinte in modul in care si-ar dori. Trebuie sa se ridice la inaltimea asteptarilor si sa arate mereu impecabil. Totusi, cateodata, in putinul timp pe care il au liber, multe celebritati aleg sa mizeze pe naturalete si renunta la machiaj. Iata cateva exemple: