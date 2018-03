10+ tinute remarcabile de la premiile Oscar din ultimii 3 ani. Vor fi "detronate" de aparitiile din 2018?

Cea de-a 90-a gala de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe data de 4 martie la Dolby Theatre din Los Angeles, cinefilii asteptand cu nerabdare nu numai sa afle care dintre filmele preferate va castiga marele premiu din acest an, ci si sa admire tinutele in care isi vor face aparitia vedetele. In ultimii trei ani am putut admira rochii de-a dreptul remarcabile, iar imaginile de mai jos o demonstreaza din plin. Ramane doar sa vedem daca anul acesta aparitiile vor fi mai spectaculoase decat oricand.