Chiar merita sa le vezi! 8 filme de Oscar la fel de bune ca "Aviatorul"

Filmul "Aviatorul"a castigat cinci premii Oscar pentru: cea mai buna scenografie, cel mai bun montaj, cea mai buna actrita in rol secundar (Cate Blanchett), cea mai buna imagine si cele mai bune costume. Constituie o capodopera a cinematografiei, ramanand intiparit in mintea oamenilor pentru modul in care sunt surprinse realizarile si trairile lui Howard Hughes.



Insa, exista alte cateva filme la fel de bune ca acesta. Din pacate, nu toate lungmetrajele nominalizate la premiul Oscar rezista testului timpului. Uneori au parte de aceeasi soarta si filme care au castigat premii Oscar, in timp ce pelicule care nici macar nu au fost nominalizate obtin un loc mai important in analele istoriei filmului. Evident, exista si filmele care au fost cu totul uitate. Pe masura ce au trecut anii, stralucirea nominalizarilor la Oscar s-a estompat, iar peliculele s-au pierdut in uitare. Iata cateva astfel de filme, care nu numai ca nu ar trebui uitate, dar ar trebui urmarite cu interes cel putin o data in viata.