Maria Guadarrama, o artista din Venezuela, reuseste sa redea, in ilustratiile sale, adevarul pe care putin dintre noi au puterea sa il accepte. Are grija sa faca totul cu umor, dar pastreaza in acelasi timp si nota trista a evenimentelor care stau la baza operelor sale. Si-a denumit desenele "Adevarul nespus" si a reusit sa atraga o comunitate destul de mare pe retelele sociale, unde posteaza aproape zi de zi cate un desen. Iata cateva dintre ele, mai jos. Pentru altele, puteti vizita pagina de Instagram guadascribbles , intra pe Facebook sau pe Twitter