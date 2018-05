10 cele mai scumpe apartamente din lume. Cum arata "locuinta suprema intre mare si cer"

Cu totii ne gandim ca, indiferent de posibilitati, apartamentele arata cam la fel: cativa pereti, despartiti de niste usi. Intr-adevar, variaza dimensiunile si eventual designul interior, insa daca stam sa ne gandim in linii mari toate apartamentele sunt cam la fel. Cu toate acestea, se distinge "o categorie aparte": cele mai scumpe apartamente din lume, pe care nu oricine si le-ar putea permite. Ba mai mult, chiar si cei mai bogati oameni ai lumii ar putea da inapoi in fata unora asemenea oferte imobiliare.



Cele mai scumpe apartamente din lume se regasesc nu numai in Statele Unite sau in zone de lux din Monaco si Dubai, ci si in orase europene precum Paris sau Londra. Acestea nu doar ca se lauda cu privelisti fabuloase, dar mai au si alte cateva caracteristici deosebite care justifica pretul lor.



Asadar, in cele ce urmeaza am intocmit o lista cu cele mai scumpe apartamente din lume si sumele la care se ridica astfel de locuinte de lux.