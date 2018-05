10 selfie-uri nereusite realizate de persoane carora nu le pasa de ceea ce se intampla in jur

Atunci cand vine vorba despre realizarea unui selfie, multe persoane sunt preocupate ca acesta sa iasa cat mai bine, fiind atente si la fundal si la modul in care arata. Nu este insa cazul si acestor oameni, carora pare ca nu le pasa de ceea ce se intampla in jurul lor. Neatentia i-a costat, avand in vedere ca selfie-urile lor sunt departe de a fi o "opera de arta". Va puteti convinge singuri, urmarind fotografiile de mai jos: