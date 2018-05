Top 10 carti psihologice care iti pot schimba modul de gandire

In lumea occidentala, cartile psihologice sau self help sunt de multi ani intr-un trend ascendent, acest fenomen incepand sa ia amploare si in Romania. Ca sa ii intelegi pe oamenii din jurul tau, mai intai trebuie sa te intelegi pe tine, iar cea mai buna modalitate de a face acest lucru este sa citesti cartile ce au reusit sa schimbe perceptiile unor generatii intregi. Astfel, orice om care prezinta un interes deosebit in a intelege in profunzime comportamentul uman sau are nevoie sa gaseasca rapid raspunsul unor intrebari care il macina trebuie sa citeasca macar cateva carti psihologice.

Cartile psihologice au de obicei, o incarcatura emotionala puternica, ce pun in fata cititorului realitatea, prin relatarile autorilor care poate s-au regasit la un moment dat intr-o situatie limita si acum incearca sa transmita si altora solutii. Bineinteles, aceste carti nu sunt toate despre situatii limita, probleme sau trairi ale autorilor, ci pot fi percepute si ca un ghid, pe care il poti urma pentru atingerea unor scopuri in viata. De exemplu, cautarea fericirii este cel mai probabil scopul tuturor oamenilor, insa nimeni nu stie ce trebuie sa faci pentru a ajunge la fericire deplina. De aceea, sa citesti o carte despre cum poti sa te simti fericit poate fi cea mai eficienta metoda.

Iata, deci, 10 carti psihologice pe care iti recomandam sa le citesti: