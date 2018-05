Keanu Reeves: mituri si adevaruri despre renumitul actor

Keanu Reeves, unul dintre cei mai misteriosi actori, este retinut in a da detalii despre viata personala, de multe ori fiind subiectul unor discutii privind discretia sa. Vedeta declara in 2010 ca “este un cliseu sa spui ca banii nu iti aduc fericirea. Dar iti cumpara libertatea de a trai asa cum iti doresti.” Nascut pe 22 septembrie 1964, Keanu Reeves a experimentat mai multe tragedii personale pana sa se bucure de celebritate, pe care el insusi o contesta uneori. Este cunoscut mai ales pentru rolul lui Neo din trilogia "Matrix" a fratilor Wachosski. De-a lungul timpului, foarte multe zvonuri construite in jurul actorului canadian s-au dovedit a fi false. Iata, totusi, cateva adevaruri.