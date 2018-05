Top 10 cele mai scumpe rase de pisici din lume

Pisicile se numara printre cele mai comune animale de companie, fiind iubite de foarte multi oameni, indiferent de varsta lor sau de rasa din care face parte. In prezent, in lume exista peste 250 de rase de pisici, unele cu blana lunga, altele cu blana scurta sau chiar fara blana. Unele mai prietenoase, altele mai arogante, independente. Insa, ceea ce le uneste este dragalasenia unica pe care o are fiecare in parte.