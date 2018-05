Ai niste bani in plus si nu stii de unde sa-i cheltui? In acest caz ar trebui sa mergi in vizita in Japonia. Tara Soarelui Rasare este una dintre cele mai dezvoltate tari din lume, un stat unde tehnologia se modernizează cu viteza luminii si unde cu totii ne-am dori să ajungem macar o dată în viata. Toptenz a realizat un top a celor mai ridicole moduri de a cheltui banii.