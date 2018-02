Nicio relatie nu este perfecta, prin urmare nici in cuplul prezidential american nu domneste armonia. Dimpotriva, de-a lungul timpului tensiunile au devenit din ce in ce mai evidente, jurnalistii de la The Telegraph observand ca, in ciuda faptului ca Prima Doamna isi doreste sa pastreze aparentele, limbajul trupului tradeaza mai degraba faptul ca relatia dintre cei doi soti nu este tocmai ideala. Iata cateva momente stanjenitoare care demonstreaza ca "incordarea" pare sa guverneze aceasta relatie.