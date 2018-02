10+ gafe amuzante afisate pe ecran la emisiunile de stiri

Nimeni nu este perfect, iar gafe de proportii pot aparea la orice loc de munca, inclusiv in timpul programelor de stiri. Aici insa, milioane de ochi le observa, ceea ce inseamna ca vinovatul este supus multor critici din partea telespectatorilor. Trebuie sa recunoastem insa ca unele gafe de la tv sunt de-a dreptul amuzante, dupa cum putem vedea in imaginile de mai jos, susprinse in timpul unor emisiuni de stiri din SUA.