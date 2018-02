Oricat de optimisti am fi, cu totii avem momente cand simtim ca nimic frumos nu se mai poate intampla in viata noastra. Momente in care simtim ca am ajuns la capatul puterilor, ca nimeni nu ne iubeste, ca suntem abandonati intr-o societate indiferenta in care tot ce vedem sunt zambete false si emotii trucate. Un artist japonez reuseste sa redea perfect, in ilustratiile sale, acele clipe prin care, la un moment dat, trecem cu totii. Pseudonimul sau este Avocado6, iar daca doriti sa vedeti mai multe astfel de imagini realiste puteti intra pe pagina sa de Twitter