Proiectele DIY (do it yourself) sunt o metoda excelenta de a refolosi obiecte vechi si a le transforma in lucruri care iti pot imbunatati casa sau viata. Dar, doar pentru ca poti refolosi un obiect, asta nu inseamna neaparat ca trebuie sa o si faci. Un topic pe reteaua de socializare Reddit, numit DiWHY , a devenit extrem de popular in ultimele zile. Acolo, utilizatorii posteaza imagini cu proiecte DIY esuate care nu isi aveau niciun rost de la bun inceput.