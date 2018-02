Mesaje trasnite de bun venit, pasageri adormiti si... un paun! Cele mai amuzante 9 imagini de pe aeroporturi

Atunci cand pasim pe un aeroport intalnim oameni grabiti, altii speriati si ingrijorati de zborul de cateva ore care urmeaza sau persoane relaxate si indiferente pe care pare ca nimic nu le poate atinge. Insa, tot pe aeroport, mai putem observa si cateva evenimente amuzante si bizare totodata: oameni care asteapta pasagerii cu mesaje hazlii de bun venit, persoane obosite care adorm in cele mai ciudate si incomode pozitii, etc. Asadar, in cele ce urmeaza va prezentam cateva imagini amuzante suprinse pe aeroporturi din intreaga lume.