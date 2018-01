10 motive pentru care trebuie sa vizitezi Islanda cel putin o data in viata

Islanda are ceva aparte. Poate ca de vina sunt legendele, cultura fascinanta sau peisajul de vis cu iceberg-uri, gheizere, vulcani activi si cascade violente. Nu degeaba Islanda este numita taramul de gheata si foc. Cu acestea in minte, uite de ce ar trebui sa vizitezi aceasta tara spectaculoasa cel putin o data in viata.