Ce se intampla in corpul tau daca renunti la zaharul adaugat

Exista doua tipuri de zahar: natural si adaugat. Cel natural este reprezentat de monozaharide si dizaharide si este regasit in alimente precum fructe, legume sau lapte alaturi de alti nutrienti. Cel adaugat este sustras din sursa originala si apoi alipit unui alt aliment. Scopul este de a imbunatati gustul si creste perioada de conservare a acelui aliment. Expertii recomanda limitarea consumului de zahar la 25 de grame pe zi in cazul femeilor si 36 de grame pe zi pentru barbati. Beneficiile reducerii consumului cantitatii de zahar asupra organismului sunt incontestabile. Uite ce se va intampla in corpul tau daca vei consuma mai putin zahar adaugat.