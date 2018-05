Se sperie mai usor si se accidenteaza mai des. 10+ curiozitati despre stangaci

Odata cu trecerea timpului au circulat atat mituri cat si controverse legate de persoanele care isi folosesc mana stanga atunci cand scriu sau efectueaza alte activitati. Stangacii reprezinta aproximativ 10% din populatie, ceea ce este un procent foarte mic, incat sa nu fie o prioritate pentru producatorii de gadgeturi sau ustensile de gatit, concepute in mod normal pentru persoanele dreptace. Insa, din punct de vedere psihologic, persoanele stangace par a fi persoane mai flexibile, cu capacitate mai mare de a se adapta, si de asemenea au o rezistenta mai mare in ceea ce priveste presiunea sociala, in comparatie cu oamenii dreptaci.