Cu totii am avut la un moment dat acele dureri insuportabile de stomac, cauzate de o problema digestiva sau doar de simplul fapt ca am mancat ceva nepotrivit. Inainte sa mergeti in graba la farmacie, ar trebui sa luati in calcul cateva remedii naturale pe care le aveti la indemna, acasa. Lifehack.org prezinta cateva solutii la care puteti apela cu incredere cand va confruntati cu astfel de neplaceri.