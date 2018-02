Fisticul, sursa de minerale si vitamine: 10 beneficii incredibile pentru sanatate

Fiind bogat in vitaminele A, B6, B12, C, D, E, calciu, fier, potasiu, antioxidanti (seleniu, cupru, fitosteroli) si nu numai, fisticul are beneficii nebanuite. Iata cateva motive intemeiate care te vor determina sa consumi in fiecare zi un pumn de fistic.