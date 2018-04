10 momente in care oamenii nu au dat dovada de prea multa inteligenta

Cu totii avem momente in viata cand nu ne gandim prea mult la actiunile noastre. De cele mai multe ori, acest lucru se lasa fara urmari prea grave insa, in exista si cazuri, precum cele de mai jos, in care "protagonistii" au fost treziti repede la realitate. Sa le privim impreuna: