Zi de zi calatorim cu metroul, autobuzul sau tramvaiul si, pentru ca nu suntem singuri, ne confruntam cu tot felul de situatii, de oameni si de comportamente. Fiecare dintre noi are cel putin un tip de comportament care il scoate din sarite. Potrivit site-ului cosmopolitan.com , exista mai multe tipuri de calatori enervanti in mijloacele de transport in comun.