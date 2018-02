Asa cum probabil stiti, pierderea in greutate este, in mare parte, un joc al mintii. Creierul nostru actioneaza mai repede decat corpul, astfel ca trebuie sa fim convinsi ca vrem sa slabim pentru a vedea si rezultatele. Daca vrem sa slabim, trebuie sa uitam de scuzele care ne vin constant in minte, potrivit powerofpositivity.com