Numarul unu mondial in tenisul feminin, romanca Simona Halep, s-a calificat, pentru al doilea an consecutiv, in finala turneului de la Roland Garros, joi, dupa ce a invins-o pe Garbine Muguruza Blanco (Spania), cu 6-1, 6-4, potrivit Agerpres.

„Totul a mers foarte bine pentru mine. Am fost puternica pe picioare, am lovit puternic, am avut incredere ca pot juca, din punct de vedere mental, pana la finalul meciului. Am avut mare incredere dupa primul set, ca aveam in mana meciul. M-am luptat pentru fiecare minge.

E o mare oportunitate pentru mine sa joc o noua finala. Voi incerca sa fiu mai buna decat anul trecut, sa dau tot ce am mai bun si vom vedea ce se intampla”, a declarat Simona Halep la finalul meciului.