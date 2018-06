Meciul a durat doua ore si 14 minute.

In urmatoarea faza, jucatoarea din Constanta urmeaza sa o intalneasca pe Garbine Muguruza, numarul trei in lume, noteaza jurnalul.ro.

No.1 Showdown is set @rolandgarros.

No.1 Simona Halep will face No.3 Garbiñe Muguruza in the semifinals. Muguruza leads 3-1.

The winner will be No.1 on Monday.