Meciul a durat o ora si 16 minute, Serena Williams repurtand o victorie categorica in fata jucatoarei din Germania.

Chiar daca nu a mai jucat de doi ani pe zgura, fostul numarul 1 mondial a castigat trei meciuri pana acum la Roland Garros, noteaza gsp.ro.

In urmatoarea faza, Serena urmeaza sa o intalneasca pe Maria Sharapova, care a invins-o pe Karolina Pliskova, scor 6-2, 6-1.

"Quite frankly, she's probably a favorite in this match, for sure."

