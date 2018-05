Simona Halep s-a calificat in turul doi la Roland Garros dupa ce a invins-o pe Alison Riske

Simona Halep, numarul 1 in lume, s-a calificat in turul doi la turneul de Grand Slam de la Roland Garros, dupa ce a invins-o in trei seturi pe Alison Riske, scor 2-6, 6-1, 6-1.