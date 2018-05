Simona Halep, inainte de turneul de la Roland Garros: Dupa cum se spune, fara resentimente

Chiar daca a pierdut finala si in anul 2014, dar si in 2017, jucatoarea de tenis Simona Halep, numarul 1 in lume, a declarat pentru Sports Illustrated ca nu are resentimente in ceea ce priveste turneul de la Roland Garros.