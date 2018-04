”Singurul om cu care am vorbit a fost Ionut Lupescu! A fost singurul care m-a cautat acum o luna si jumatate sau chiar doua luni, mi-e greu acum sa stabilesc exact perioada, si mi-a spus despre intentia sa de a candida. Mi-a prezentat elemente din programul lui si i-am spus ca daca va fi ales presedinte al federatiei, atunci va avea toata sustinerea mea!

Am spus ca singurul om cu care am discutat este Ionut Lupescu. Este nevoie de o schimbare profunda in modul de abordare a fotbalului de catre noua conducere a Federatiei Romane de Fotbal!”, a spus Dragnea, potrivit Digisport.

Ionut Lupescu este sustinut de nume mari ale fotbalului romanesc precum Mircea Lucescu, Ioan Andone, Ilie Balaci sau Razvan Lucescu.