Brengle cere despagubiri in valoarea de 10 milioane de dolari.

Tenismena declara ca acul de seringa ii provoaca inflamatii, amorteala, durere si umflaturi la maini, din cauza unei afectiuni de care sufera.

Femeia sustine ca desi le-a transmis documente medicale care atesta ca sufera de aceasta boala rara, asociatiile au supus-o la mai multe controale antidoping.

"Autoritatile din tenis au ignorat dovezile privind diagnosticul si au refuzat sa ofere metode alternative de testare antidoping. In schimb, au supus-o pe Madison Brengle la testari care au obligat-o sa se retraga din turnee. Acum, ea are o inflamatie permanenta si o amorteala in bratul cu care servea si in mana”, a transmis avocatul sportivei.

Sportiva in varsta de 28 de ani a ajuns de pe locul 35 pana pe locul 83 in clasamentul WTA, dupa ce a ratat mai multe turnee.



„Brengle a fost afectata atat de sever de conduita abuziva si testele medicale nepotrivite ale acuzatilor incat acum nu mai poate servi cu mana dreapta. Mainile ei sunt umflate, iar inflamatia s-a raspandit de-a lungul bratelor, asa ca jocul ei a avut de suferit”, se arata in documentele depuse la tribunal de avocatul lui Brengle, potrivit Digi24.