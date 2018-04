Simona Halep continua sa conduca in clasamentul WTA. Rafael Nadal a revenit pe locul I ATP

Simona Halep este in continuare lider mondial, pentru a 22-a saptamana la rand, in timp ce in clasamentul ATP au survenit schimbari, Roger Federer clasandu-se pe locul doi dupa ce a pierdut la Miami Open, iar rivalul sau, Rafael Nadal este cel care "domina" clasamentul.