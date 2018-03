Vergara a activat la Montagua in perioada 2015 - 2017, fiind unul dintre cei mai buni jucatori straini din echipa.

Argentinianul s-a format la clubul Racing Club din tara sa si a evoluat la Cipolletti, Guilermo Brown si Independiente, informeaza Stirileprotv.

In martie 2017 a fost diagnosticat cu leucemie si a plecat la tratamente in SUA si Spania, incheindu-si cariera in lumea fotbalului.

Reprezentantii clubului Montagua au anuntat ca Vergara a suferit o recidiva a bolii in februarie, acest lucru provocandu-i decesul.