Bruno Boban, jucator la NK Marsonia, in liga a treia din Croatia, a receptionat in piept, in minutul 15, o minge sutata de un adversar, component al formatiei Slavonija Pozega.

Partida a continuat dar la scurta vreme Boban s-a prabusit inconstient pe teren.

Echipajul de pe o ambulanta aflata pe stadion a intervenit, jucatorului i-au fost aplicate manevre de resuscitare care au durat circa 40 de minute, dar nu s-a mai putut face nimic pentru tanarul fotbalist, scrie Agerpres.

Desi jucatorii ambilor formatii au fost socati de eveniment, meciul de pe Gradski Stadion s-a desfasurat mai departe, NK Marsonia impunandu-se cu 1-0.