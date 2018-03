Meciul a durat o ora si si 24 de minute.

In urma acestei infrangeri, Rafael Nadal va trece pe primul loc in clasamentul ATP, noteaza hotnews.ro.

Aceasta este a doua ora in 18 ani cand elvetianul este invins de un jucator cu un clasament atat de slab (locul 175) , conform ATP.

Federer nu va juca la Roland Garros

a a declarat jucatorul, citat de lequipe.fr.

"Sunt dezamagit ca nu am gasit mai multe solutii in meciul de astazi. Dar el (n.r Kokkinakis) a fost mai bun. El a fost mai relaxat, asa ca am meritat sa pierd numarul 1 mondial, atat a fost de rau. Am stat pe modul cautare tot meciul. Ce faci mai departe? Iei o pauza, te detasezi, revii la antrenamente si muncesti", a mai spus el, potrivit sport.ro.