Radwanska a reusit pentru a doua oara in cariera sa invinga liderul WTA, dupa ce in 2012 a trecut de Wozniacki.

Halep s-a inclinat dupa o ora si 44 de minute in fata unei adversare de 29 de ani, care ocupa locul 32 in clasamentul WTA.

Romanca a dominat primul set, in care a condus cu 2-0, 4-1, poloneza s-a apropiat la 4-3, dar apoi Halep a facut un nou break si a inchis setul cu 6-3.

Simona Halep a evoluat mult mai slab in actul secund, in care a fost nervoasa, grabita si imprecisa in lovituri, astfel ca Radwanska s-a desprins repede la 4-0. Halep a revenit in joc, dar nu a putut sa o impiedice pe adversara ei sa se impuna cu 6-2.

In decisiv, reprezentanta noastra a inceput foarte bine si a condus cu 2-0, dar apoi nu a reusit sa isi mentina nivelul, a gresit in momentele importante si Aga Radwanska a intors scorul, 2-3. Halep a reusit egalarea, 3-3, dar apoi nu a mai reusit sa castige niciun ghem pana la final, comitand erori fructificate de Radwanska (3-6).

Halep a reusit 3 asi, a facut o dubla greseala, avand procentaje destul de scazute la ambele servicii, 53% la punctele cu primul si doar 29% la cele cu al doilea (Radwanska - 60%, respectiv 48%). Romanca a avut 31 de winners, dar si 44 de erori nefortate, in timp ce poloneza a reusit doar 13 lovituri direct castigatoare si a adunat 18 erori neprovocate.

Radwanska are acum 6-5 in meciurile directe cu Halep, Simona iesind victorioasa in precedenta partida, in 2016 in sferturi la Cincinnati.

In ciuda acestui esec, Halep va ramane lider mondial si dupa turneul din Florida, deoarece daneza Caroline Wozniacki, numarul doi WTA, a pierdut in turul secund la Crandon Park, scrie Agerpres.

Halep, sfertfinalista anul trecut la Miami Open, va primi un cec de 47.170 dolari si 65 puncte WTA, ea urmand sa evolueze in continuare la dublu, alaturi de Irina Begu, in optimi, contra perechii Raquel Atawo (SUA).