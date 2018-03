Actual numar 1 mondial este de acord ca Serena Williams sa primeasca statut de favorita la revenirea in circuit, intrucat nasterea un copil "e mai mult decat sport".

"Cand cineva da nastere unui copil e mai mult decat sport, e ceva special in viata si nu am nicio problema sa primeasca statutul de favorita la revenirea in turnee o jucatoare care pleaca de pe locul 1 mondial ca sa nasca. Stiu ca o jucatoare isi poate proteja clasamentul la opt turnee, asa ca nu am nicio problema", a declarat Halep, potrivit Digisport.