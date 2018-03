"Cu lucrurile negative. Ies dintr-o perioada dificila si as fi avut nevoie sa castig un meci ca acesta pentru a-mi reveni. Este multa deceptie. M-am luptat cu serviciul meu de rahat (n.r. - 16 duble greseli), dar asta nu este suficient impotriva jucatoarelor de acest nivel. Sincer, sunt dezgustata de tenis. As fi preferat sa iau doua (n.r. - 0-6, 0-6). Nu pot sa zic nici ca mi-a fost frica sa pierd. Dar acest serviciu catastrofal m-a costat victoria. Si nu stiu de ce m-a parasit. Tatal meu (n.r. - si antrenorul, Fred) este foarte multumit de meciul meu. El e cool, zambeste, rade, e pozitiv. Pe mine, toate astea ma dezgusta”, potrivit Digi24.

Sportiva a recunoscut ca serviciul slab este de vina pentru infrangere si admite ca a cedat nervos: "De furie, am dat cu telefonul de perete. Serviciul meu m-a pus la pamant si il invinovatesc pentru asta. Nu i-am cerut asi, voiam doar sa nu fac duble. Dar nu am putut, a fost mai puternic decat mine. Ma las de tenis (razand). I-am spus tatalui meu sa ma scoata de la toate turneele la care sunt inscrisa. Serios, privind inapoi, cred ca voi multumita de acest turneu. Am jucat meciuri de trei seturi, am vazut ca nu sunt la pamant din punct de vedere al tensiului. Dar, pentru moment, asta e tot ce pot spune pozitiv".