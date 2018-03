Lidetul WTA a primit un avertisment din partea arbitrului de scaun si va fi amendat cu 2.500 de dolari.

"Racheta s-a dus! I-am dat-o unui copil de mingi. A fost o reactie de moment si cred ca mi-a prins bine. Am fost foarte tensionata astazi, se intampla sa ai si astfel de zile", a spus Simona, la conferinta de presa de la finalul partidei cu Dodin, potrivit Digisport.

Inainte de ultimul game al primului set, Halep a solicitat arbitrului de scaun interventia fizio-terapeutului, sportiva acuzand dureri la umarul drept.

In turul al treilea, Halep o va intalni pe poloneza Agnieszka Radwanska, locul 32 WTA.

"It's a good day at the office, I'll take it" - @Simona_Halep speaks to the press after escaping Dodin in @MiamiOpen second round pic.twitter.com/0IcxZ0El2c