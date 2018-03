Naomi Osaka a invins cu scorul de 6-3, 6-2, in doar o ora si 18 minute de joc. Dupa ce a castigat turneul Indian Wells, sportiva nipona a reusit sa debuteze in forta si la Miami.

In turul al doilea, Osaka o va intalni pe Elina Svitolina, a 4-a favorita a turneului.

Dupa infrangere, Serena Williams a refuzat sa se prezinte la conferinta de presa, desi e obligata, conform regulamentului.

Osaka a fost numita adesea "noua Serena Williams" pentru serviciul puternic si forehand-ul sau.

"Am fost foarte emotionata cand am intrat pe teren. Daca nu stiati, Serena este jucatoarea mea favorita. Sa joc impotriva ei este un vis implinit, este extraordinar ca am reusit sa castig. Serena este motivul pentru care m-am apucat de tenis. Am vazut-o de atatea ori la TV si mereu am sustinut-o, asa ca a trebuit sa ma gandesc ca nu joc impotriva ei, ci impotriva altcuiva, iar acest lucru a fost foarte greu", a declarat Naomi Osaka dupa castigarea partidei, potrivit Digi24.