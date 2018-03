Sharapova a revenit pe teren in 2017, dupa ce, in anul 2016, a fost suspendata pentru dopaj. Odata revenita pe teren, rusoaica nu a reusit sa obtina rezultate importante.

La Australian Open a fost eliminata in turul 3, la Doha, in prima runda, iar la Indian Wells a iesit in primul tur.

Maria Sharapova a decis sa nu mai participe la turneul de la Miami.

"Sharapova a luat doar o pauza, este clar ca nu are nicio accidentare. Pur si simplu si-a dat seama ca nu mai are rost sa joace. Se cunoaste foarte bine si a inteles ca este mai bine sa se antreneze pentru a ajunge la un nivel optim. Sunt convinsa ca va reveni la nivelul dinaintea perioadei de suspendare", a spus fosta mare jucatoare rusa Anna Chakvetadze, potrivit sport.ro.