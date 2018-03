"E greu de spus ce s-a petrecut in mintea Simonei, pentru ca meciul acesta a fost pierdut psihologic. Practic, Simona nu a mai contat de la acel 3-3 si 30-0 pe serviciul japonezei, cand Simona revenea de la 2-0 pentru Osaka si parea ca se indreapta spre castigarea setului. De acolo, ceva s-a rupt in Simona. Psihic, probabil dupa atatea si atatea meciuri grele, in acest an pe care a reusit pana la urma sa le castige, dupa niste lupte crancene, acum a facut o intindere psihica, asa cum spunea Rafael Nadal. N-a mai rezistat psihicul ei sa intoarca din nou jocul.

Nu cred ca s-a produs o ruptura grava in psihicul Simonei, dupa acest meci. Este doar o intindere psihica, isi va reveni. Pur si simplu trebuie sa-si recapete suflul, dupa un inceput de an foarte dur si foarte performant pentru Simona. Nu cred ca a afectat-o prea mult.

In acelasi timp, nu e in regula acest 6-0, modul in care a pierdut. Nu am mai vazut-o de mult abandonand in felul acesta lupta. Asta e lucrul care ma ingrijoreaza putin. Adica, bun, joci rau, era clar ca nu era ziua ei astazi, dar pana acum, in anul asta, Simona ne-a obisnuit sa traga tare de ea, sa revina. Astazi, Simona nu a mai luptat. Dar cred ca este un moment de respiro, pur si simplu nu a mai putut din punct de vedere psihic si cred ca isi va reveni in urmatoarele turnee", a declarat CTP, potrivit Digi24.