"Am incercat sa-mi pun in aplicare planul de joc si daca am invins cu acest scor inseamna ca am facut ceea ce mi-am propus. Am vrut sa pun multe mingi in joc, sa nu mai fac greselile de la Australian Open. Si cred ca am redus foarte mult numarul lor”, a spus Osaka, in varsta de 20 de ani, potrivit Digi24.

Halep a invins-o pe Osaka in optimile de finala de la Australian Open.

De data aceasta, numarul 1 mondial se arata dezamagit de eliminare: "E o infrangere greu de digerat".