Halep a reusit sa castige doar trei game-uri si a pierdut cu scorul de 3-6, 0-6.

”Nu am fost pregatita sa joc acest meci si am evoluat prost. Partea buna este ca am jucat semifinale, dupa multe saptamani de pauza. E o infrangere greu de digerat, insa imi voi reveni, maine e o noua zi. Nu sunt surprinsa sa vad doua jucatoare de 20 de ani in finala de la Indian Wells. Ambele joaca foarte bine si merita sa joace finala”, a declarat Halep, potrivit Digisport.

Naomi Osaka va merge in finala, unde va juca impotriva Dariei Kasatkina, care a invins-o pe Venus Williams.