"Tibi a plecat din ultimul check-point si se indreapta spre finish! Ba chiar e atat de rapid incat, pana am editat noi telefonul, el a mai inaintat aproape 15 kilometri. In acest moment, mai are 73 de km pana la final", se arata intr-o postare pe pagina de Facebook Tasuleasa Social, care urmareste constant parcursul romanului.

"Am plecat din ultimul punct spre finish, m-am odihnit un picut si am luat-o, incetu, catre final. Ice road-ul ala m-o mancat de viu, am fost foarte naspa pe ice road, si acuma am intrat pe partea ailalta si mi-o fost un pic mai bine (…) Am dormit vreo 5 ore, pana mi-am reparat una alta, m-am schimbat iarasi, mi-am uscat hainele, ca nu mai aveam, o trebuit sa-mi usuc toate, de la sac de dormit pana la toate (…) No, acuma daca as zice ca (sunt – n.r.) bine, as exagera. Is OK. Ieri am mers foarte bine, m-am bucurat si eu, am o infectie la un deget, ala care mi-o degerat prima data (…) mi se mai vede un pic, la cateva degete, si un pic carnea (…) Inca n-am intrat pe antibiotice, am un pic de infectie, dar asa, un pic, cu puroi, nu-i nimica grav”, a transmis Tibi Useriu, prin telefon, potrivit Libertatea.

Romanul conduce detasat cursa si poate castiga pentru a treia oara consecutiv.

In competitie au participat alti trei romani, care au fost nevoiti sa renunte din cauza accidentarilor sau furtunii polare.