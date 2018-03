Meciul s-a incheiat 6-3, 6-4 pentru Venus Williams care va merge mai departe in turneul de la Indian Wells, unde o va intalni pe Anastasija Sevastova.

"Nivelul Serenei este super inalt si a fost dificil sa inchid punctele. Eu am jucat mai mult in ultimul an, chiar daca nu am jucat chiar atat de des, acele meciuri au contat”, a spus Venus Williams in conferinta de presa de dupa meci.

"N-am mai jucat tenis de mai bine de un an. Nu pot spune ca nu sunt dezamagita de faptul ca am pierdut. As vrea sa pot spune asta, insa atunci nu as mai fi cine sunt. Mai am de lucrat la jocul meu. Cred ca Venus joaca cel mai bun tenis al ei din ultimul timp. Nu a facut multe erori. Serveste bine constant. Pur si simplu a jucat minunat. Pentru ea, cred ca a fost un meci foarte bun”, a fost reactia Serenei Williams, dupa turul al treilea de la Indian Wells, potrivit Digi24.