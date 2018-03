Halep a reusit sa o invinga pe Caroline Dolehide duminica seara.

Sportiva din Romania isi apreciaza adversara, laudand in special top spin-ul ei "foarte greu de returnat".

"Mult respect pentru ea, e o jucatoare extraordinara si top spin-ul ei e foarte greu de returnat. Am avut ceva probleme in al doilea set, dar am vrut doar sa raman in joc, sa lupt pana la final. Cand am castigat setul al doilea, m-am gandit ca am o sansa mare sa castig meciul. Am simtit-o putin cazuta dupa ce a pierdut al doilea set si m-am gandit ca trebuie sa fiu mai agresiva si sa o tin in spate, pentru ca daca apuca sa atace mingea e greu sa returnez. Cred ca m-am si miscat bine, am fost mai puternica pe picioare pe final si poate ca de asta am castigat", a declarat Simona Halep, la finalul meciului cu Caroline Dolehide, potrivit digisport.ro.

Despre turneul de la Indian Wells, Simona spune ca este "ca in Paradis".

"E ca in Paradis cand vin si joc aici. E un teren frumos si e extraordinar cand castig. De fiecare data cand vin aici ma simt excelent si simt ca trebuie sa dau tot ce am mai bun de fiecare data. Voi ma sustineti tot timpul (n.r. adresandu-se publicului) si imi pare bine sa fiu la Indian Wells", a incheiat Simona Halep.